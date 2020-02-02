مجلة ألمانية: أدلة جديدة تدين قطر والخليفي في ملف استضافة المونديال

نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية تقريرًا، اليوم السبت، حول الرشاوي التي قدمتها دولة قطر لأمين عام الفيفا السابق جيروم فالكيه، من أجل الفوز باستضافة كأس العالم 2022.

ووفقا للمجلة فإن هناك أدلة جديدة تثبت تورط قطر في دفع الرشوة لاستضافة البطولة، حيث تم اكتشاف رسائل نصية جديدة قد تعطي المحققين أدلة مهمة، بشأن قضايا الفساد هذه.

وأضافت المجلة أن عام 2013، هو نقطة الانطلاق لقضية الفساد (الرشوة) التي لا تزال تهم الإدعاء العام السويسري، حيث أن المحادثات بين ناصر الخليفي مدير الشأن الرياضي بقطر وبين جيروم فالكيه أمين عام الفيفا السابق تؤكد ذلك.

وتابعت أن القضية تدور حول حدث رياضي قيمته مليارات الدولارات، الأمر الذي جعل دولة بأكملها تبذل على ما يبدو كل ما في وسعها لشراء واحدة من هذه الأحداث المربحة.

وحصلت قطر بالفعل على كأس العالم لعام 2022 في عام 2010 وقبلت غضب العديد من مشجعي كرة القدم، ولكن في عام 2013 كان المنظمون لا يزالون تحت الضغط حيث شعروا بالقلق عندما اكتشفوا أنه حتى بعد سنوات من القرار المثير للجدل، لا يزال الكثير من الناس يطرحون الكثير من الأسئلة المزعجة حول شرعية حصولها على شرف استضافة مونديال العالم.

وتابعت المجلة أن منظمات حقوق الإنسان أصدرت تقارير عن الظروف المدمرة في مواقع إنشاء كأس العالم، وقام المدعي العام الأمريكي السابق مايكل جارسيا، بالتحقيق في أدلة على شراء الأصوات في اللجنة التنفيذية للفيفا.

وبسبب استحالة قبول المراقبيين استضافة البطولة في الصيف مع ارتفاع درجة الحراراة «الحارقة» على حد وصف المجلة، قيل أن قطر وزعت الهدايا بسخاء.

تحقيق النيابة العامة السويسرية في الأمر توصل إلى استنتاج ثابت بأن ناصر الخليفي دفع لأمين عام الفيفا السابق جيروم فالكيه رشاوي طائلة، بفضلها قام بشراء فيلا فاخرة في جزيرة ساردينيا الإيطالية بأموال قطرية وبلغ ثمن الفيلا 5 ملايين يورو، وأيضا اشترى يختًا طوله 34 مترًا، وسجله باسم زوجته.

وواصل التقرير أن المدعي العام السويسري يتهم ناصر الخليفي «أهم مسؤول رياضي في قطر»، بالرشوة، والجديد في الأمر أنه تم الآن اكتشاف رسائل جديدة قد تعطي المحققين أدلة مهمة، بشأن قضايا الفساد هذه.