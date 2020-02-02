تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد بلغ 28 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.