 تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 12:29 م | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 12:29 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد بلغ 28 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.


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