وزير الاتصالات يكشف خطة الوزارة لتعميم مجمعات الإبداع التكنولوجي على مستوى الجمهورية

كشف وزير الاتصالات عمرو طلعت، عن خطة الوزارة لتعميم مجمعات الإبداع التكنولوجي على كافة جامعات الجمهورية، والتي تمتلك الدولة منها 5 مجمعات، على أن يتم الانتهاء من خمس مراكز أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتعمل تلك المجمعات على تمكين الإبداع وريادة الأعمال من خلال تكوين مجمعات إبداع بشراكة القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل مجمع فى قطاع عمل محدد واعد وذا نمو اقتصادى مرتفع ومعتمد بالدرجة الأولى على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال وزير الاتصالات لـ"الشروق"، إن المجمعات المرتقب الانتهاء منها وافتتاحها بجامعات المنصورة وسوهاج، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادي، مشيرا إلى أن مجمع أسوان الإبداعي والذي كان ضمن خطة المراكز المرتقب فتحها سيتم تأجيله وذلك لأسباب تقنية.

وأوضح الوزير أنه بنهاية العام سيوجد مراكز أكبر، سيتضح عددها بعد انتهاء الوزارة من خطتها في هذا الصدد، مضيفا: "راعينا 3 عناصر تتوافر في هذه المجمعات للتسهيل على الشباب ارتيادها على رأسها إقامتها داخل الحرم الجامعي".

وتابع طلعت أن الدورات التدريبية التي تقدمها المجمعات الإبداعية تشمل علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامج لرعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق.

وكان وزير الاتصالات قد أعلن في وقت سابق أنه جاري الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتجارة الإلكترونية، لافتا إلى أنهم يسعون لتنشيطها العام الحالي، لاسيما وأن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حجم الناتج الإجمالي المحلي بلغت 4% عام 2019، مقابل 3.2% عام 2018، بالإضافة لما حققه قطاع الاتصالات من معدل نمو بنسبة 16%، وهو أعلى قطاع على مستوى مصر، من حيث حجم النمو.