محافظ البحر الأحمر يعلن انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات بمدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على ممتلكات الدولة، واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في إجراءات التقنين.

وقال حنفي إن أملاك الدولة خط أحمر، وسيتم مواجهة التعديات عليها بحسم، مشدداً على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين ضمن فعاليات أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب.

وكلف حنفي رؤساء المدن بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وكذلك إزالة المخالفات في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة والحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.