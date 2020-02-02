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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر لقطات جوية لحرائق ضخمة في قرية بريدبو في أستراليا.

وأظهر الفيديو تصاعد النيران والدخان الأسود من الغابات بالقرية.



