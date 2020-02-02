 بالفيديو.. تصوير جوي يظهر حرائق ضخمة في أستراليا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. تصوير جوي يظهر حرائق ضخمة في أستراليا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 11:29 ص | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 11:29 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر لقطات جوية لحرائق ضخمة في قرية بريدبو في أستراليا.
وأظهر الفيديو تصاعد النيران والدخان الأسود من الغابات بالقرية.

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