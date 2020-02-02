 فيديو.. كوشنر: لو اعترف العالم العربي بإسرائيل عام 1948 كان من الممكن تجنب الصراعات - بوابة الشروق
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فيديو.. كوشنر: لو اعترف العالم العربي بإسرائيل عام 1948 كان من الممكن تجنب الصراعات

هديل هلال
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 4:09 ص | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 4:09 ص

قال كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، «لو أن العالم العربي كان قد اعترف بإسرائيل منذ عام 1948، كان من الممكن تجنب كل الصراعات التي حدثت وسفك الدماء والتطرف الذين أعقبوا ذلك التاريخ».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس السبت، أن «الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر منذ وقت طويل جدًا»، آملًا أن يؤدي السلام في المنطقة إلى حياة أفضل للشعوب.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء الماضي، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

 


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