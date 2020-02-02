بنك مصر يحصد جائزة البنك الأسرع نموا فى عمليات التسوق عبر شبكة الإنترنت

قامت مؤسسة ماستر كارد العالمية بتكريم بنك مصر ومنحته جائزة البنك الأسرع نموا فى عمليات التسوق عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقات الدفع فى مصر لعام 2019، وهى الجائزة التى تمنحها مؤسسة ماستركارد للبنوك الأسرع فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى معاملات الشراء.

وقد تسلم الجائزة كل من عاكف المغربى، وحسام الدين عبدالوهاب ــ نائبى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، من مجدى حسن – مدير عام المؤسسة فى مصر وباكستان، وبحضور كل من محمد عاصم – المدير التنفيذى لمؤسسة ماستركارد فى مصر، إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك.

وقد جاءت تلك الجائزة تتويجا للجهود المبذولة من بنك مصر لتعزيز الشمول المالى والمساهمة الفعالة فى جهود الدولة للتحول الرقمى اعتمادا على منظومة الدفع الإلكترونى التى يمتلكها بنك مصر بشقيها اصدار البطاقات ومعاملات التجار.

يذكر ان بنك مصر حصل على نحو 23 جائزة ومركزا متقدما فى جميع قطاعات الاعمال عن عام 2019، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث إنهم شركاء النجاح فى جميع الاعمال، وتأكيدا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو، حيث أُسس البنك بهدف المساهمة فى رفاهية ورخاء المجتمع وعلى مدار نحو 100 عام التزم البنك برسالته، باعتباره أداة وطنية يتم الاعتماد عليها فى دعم التنمية المجتمعية فى جميع المجالات، حيث تأتى مصالح ومطالب المصريين دائما فى مقدمة اهتمامات البنك، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر.