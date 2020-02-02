قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في الولايات المتحدة

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سقط عدد من القتلى والجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أعلنت روسيا اليوم.ووقالت مصادر محلية إن إطلاق النار تم داخل الكنيسة أثناء مراسم تشييع يوم السبت.