 قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في الولايات المتحدة


نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 12:54 ص

سقط عدد من القتلى والجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أعلنت روسيا اليوم.

ووقالت مصادر محلية إن إطلاق النار تم داخل الكنيسة أثناء مراسم تشييع يوم السبت.


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