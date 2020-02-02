27 فردا في بعثة المنتخب المشاركة في البطولة الإفريقية للمصارعة

أعلن اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة الأفريقية التي تقام بالجزائر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري.

وتم اختيار 6 لاعبين من منتخب المصارعة رومانية وهم محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، وكريم عادل، وعمر بدر عبد الله، وفكري محمد فكري، ومصطفى عادل أبو الفتوح.

وتم اختيار 8 لاعبين من منتخب المصارعة الحرة وهم عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، وعبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، ومحمد مصطفى الشامي، وأدهم عبد الله، ومؤمن إبراهيم.

وعلى صعيد المصارعة النسائية تم اختيار كلًا من شيماء عاطف، وفرح علي، وجنى أيمن، وآية الله مجدي ومنة الله أحمد عثمان، فيما سيرافقهم 4 حكام هم أحمد زكي، وجمال السيد، ومحمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، بجانب 3 مدربين هم ياسر إبراهيم وشريف جمال، وعلاء عبد الشافى ، فيما سيكون وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد، رئيساً لبعثة المنتخب.