اتحاد الريشة الطائرة يسلم لاعبي المنتخب وسام الجمهورية

سلم الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي وسام الجمهورية للاعبي المنتخب في احتفالية ، بعد أن منح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريةوسام الجمهورية للاعبي المنتخب الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت أغسطس الماضي بالمغرب.
و حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى كلا من: هادية حسني وضحى هاني بالإضافة إلى المدرب رامي إبراهيم.
وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية اللاعب أدهم حاتم.
فيما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة كلا من: أحمد صلاح، ومحمد مصطفى، و عبد الرحمن عبد الحكيم، وجنا أشرف، ونور يسري.
وسلم وسام الجمهورية للاعبين هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة ، مروة علي عضوة مجلس الإدارة، وتم تسليم الأوسمة خلال مهرجان الريشة الطائرة الذي أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بهدف نشر اللعبة وبحضور محمد جاد العضو المنتدب للشركة الراعية للمهرجان.