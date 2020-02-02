اتحاد الريشة الطائرة يسلم لاعبي المنتخب وسام الجمهورية

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سلم الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي وسام الجمهورية للاعبي المنتخب في احتفالية ، بعد أن منح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريةوسام الجمهورية للاعبي المنتخب الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت أغسطس الماضي بالمغرب.

و حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى كلا من: هادية حسني وضحى هاني بالإضافة إلى المدرب رامي إبراهيم.

وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية اللاعب أدهم حاتم.

فيما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة كلا من: أحمد صلاح، ومحمد مصطفى، و عبد الرحمن عبد الحكيم، وجنا أشرف، ونور يسري.

وسلم وسام الجمهورية للاعبين هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة ، مروة علي عضوة مجلس الإدارة، وتم تسليم الأوسمة خلال مهرجان الريشة الطائرة الذي أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بهدف نشر اللعبة وبحضور محمد جاد العضو المنتدب للشركة الراعية للمهرجان.