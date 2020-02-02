«الأهلى للصرافة» تستهدف الوصول إلى 50 فرعا بنهاية 2020

تخطط شركة الأهلى للصرافة المملوكة للبنك الأهلى المصرى للوصول بعدد فروعها إلى 50 فرعا بنهاية العام الجارى 2020 ووفقا لرئيس الشركة عبدالمجيد محيى الدين.

وتضع الشركة تبعا لمحيى الدين خطة طموح لافتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة القادمة، سعيا لتغطية جميع انحاء الجمهورية من أجل خدمة أوسع لعملاء الشركة.

استطاعت شركة الأهلى للصرافة افتتاح 25 فرعا خلال عام 2019 حسب عبدالمجيد محيى الدين ليصل اجمالى فروعها نحو 32 فرعا.

وأكد محيى ان شركة الأهلى للصرافة ــ وهى إحدى الشركات المملوكة للبنك الأهلى المصرى ــ نجحت خلال عام 2019 فى جذب حصيلة من العملات الأجنبية بما يعادل 12.5 مليار جنيه تم بيع جزء منها لتلبية احتياجات العملاء مباشرة والباقى تم التنازل عنه لصالح البنك الأهلى المصرى.

ومن جانبه اضاف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بأن شركة الأهلى للصرافة التى تعد إحدى أذرع الخدمات المالية التى يقدمها ويتوسع فيها البنك الأهلى المصرى تم تأسيسها عام2017 توازيا مع قرارات تحرير سعر الصرف من أجل المساهمة فى استقرار أسعار صرف العملات بالسوق المصرية، وذلك برأسمال مرخص 200 مليون جنيه تم إصداره بالكامل، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص ليصل إلى 400 مليون جنيه، واستطاعت الشركة من خلال إدارتها المحترفة وجهود العاملين بها الذين وصل عددهم إلى 270 موظفا بنهاية عام 2019، يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والتدريب ان توفر خدمات استبدال العملات من خلال تطبيق أفضل منظومة لدور شركات الصرافة فى مصر مما ساهم فى احتلالها مركز الريادة بين شركات الصرافة المصرية واكتسابها لثقة المواطنين، إضافة إلى تيسير الوصول إلى العملاء فى مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة منذ إنشائها وهو ما يؤكد تبنيها لخطة انتشار مدروسة وفعالة.