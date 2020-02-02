محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفيا المستجدات في ليبيا

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد- أن الجانبين استعراضا القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا على ضوء نتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا مؤخرا.



وأكد ولي عهد أبو ظبي والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.