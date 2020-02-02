فايلر: جماهير الهلال السوداني لم تحترم كرة القدم

أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، غضبه من جماهير الهلال السوداني عقب الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"من الصعب الحديث عن كرة القدم بعد هذه المباراة، وجماهير نادي الهلال لم تحترم كرة القدم خلال اللقاء".

وأضاف: "سعيد بالتأهل ومتأسف لما حدث خلالها، والمباريات يجب أن تلعب نظيفة ولكن عدد كبير من الجماهير لم تحترم كرة القدم".

وكان الأهلي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، عقب التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.