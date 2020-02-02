تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على قاعدة فلوريدا العسكرية في ديسمبر الماضي

أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع داخل قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا في شهر ديسمبر الماضي وأدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيد ضابط سعودي.

وأفاد مركز "سايت" الذي يرصد وسائل الإعلام التابعة للتنظيمات المتطرفة - في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد- بأنه في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية.

وأسفرت عملية إطلاق النار التي وقعت في 6 ديسمبر داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم قبل أن تقتله الشرطة.