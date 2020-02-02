نقيب المهندسين: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات النقابة

وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي على مد فترة التجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين لمدة شهر بعد أن تلقت النقابة عدد كبير من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع.

ووافق المجلس في جلسته العادية المنعقدة، اليوم، أن يكون التجديد بدون غرامة حتي 15 فبراير، على أن تطبق غرامة تأخير تقدر بـ 25%، من قيمة الاشتراك اعتبارًا من يوم 16 فبراير، وحتي نهاية الشهر.

في سياق آخر قال نقيب المهندسين إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف علي مسافة واحدة من الزملاء المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة متمنيًا التوفيق للجميع، لافتًا إلى أن العمل النقابي للجميع وليس بالضروري أن يكون الفرد منتخب ليخدم نقابته، مضيفًا: "جميعنا يعمل من أجل المهنة"

وأشار إلى أن النقابة أرسلت خطابات شكر لكل من ساهم في إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم، وفتح قضيته من جديد بعد أن كان تم تأييد حكم بالإعدام ضده.

وخص ضاحي بالشكر الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لما بذلته من جهد كبير في قضية أبو القاسم، وكذلك النائب العام المصري والنائب العام السعودي.

ولفت إلى أن النقابة لم تترك باب إلا وطرقته برغم صعوبة القضية نظرًا لأن المجلس الحالي للنقابة تسلم مقاليد الأمور منتصف إبريل 2018، علمًا بأن أحداث القضية تعود لعام 2016، وتم تأييد حكم الإعدام يناير 2018، ومع ذلك لم ينقطع الأمل، وتابع الشئون القانونية بالنقابة مع أسرته خطوة بخطوة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي، انعقد بحضور المهندس محمود حجازي، والمهندس أحمد عثمان، وكيلا النقابة، والمهندس محمود مغاوري، أمين عام النقابة، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية.