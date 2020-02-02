اليابان تدرس إرسال طائرة رابعة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية

ذكر مسؤولون من وزارة الخارجية اليابانية أنه ربما يتم إرسال الطائرة المستأجرة الرابعة التي ستجلي يابانيين من إقليم هيبي الصيني أواخر هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وأعادت الحكومة 565 يابانيا حتى الآن على متن 3 طائرات مستأجرة من مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف المسؤولون أن حوالي 140 شخصا آخرين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى اليابان.

لكنهم أضافوا أن هناك حاجة للمزيد من التنسيق مع الحكومة الصينية، نظرا لأن البعض لديهم صعوبات في الوصول إلى المطار في ووهان، حيث أنهم لا يعيشون بالقرب من المدينة وآخرون متزوجون من صينيات، لا يتم السماح لهن بالمغادرة.