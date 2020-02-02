نهائي «الأحلام» بين ديوكوفيتش وثيم في أستراليا المفتوحة

النمساوي يحلم بتحقيق الفوز وكسر هيمنة "ملك بطولة أستراليا".. وديوكوفيتش في مهمة الاحتفاظ باللقب

بعد أن خسر النمساوي دومينيك ثيم أمام النجم الإسباني رافاييل نادال، الملقب باسم "ملك الملاعب الرملية"، في الدور النهائي بنسختين متتاليتين لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، يتأهب ثيم لما يمكن وصفه بـــ"مباراة الأحلام" أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، والذي يعتبره كثيرون بمثابة "ملك بطولة أستراليا".

ويلتقي ثيم، المصنف الخامس على العالم، ديوكوفيتش اليوم في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، بأمل انتزاع أول لقب له في سجل مشاركاته ببطولات "جراند سلام"، وذلك على حساب ديوكوفيتش المتوج بلقب أستراليا سبع مرات.

ويحلم ثيم أيضا بتحقيق ما لم يسبق لأي لاعب آخر تحقيقه، وهو الفوز على ديوكوفيتش في نهائي البطولة الأسترالية، حيث انتهت جميع المباريات النهائية السبع التي خاضها ديوكوفيتش في أستراليا المفتوحة، بفوزه وتتويجه باللقب.

وفي حال تتويج ثيم، سيصبح بذلك أول لاعب من مواليد عام 1990 أو بعدها يتوج بلقب إحدى بطولات "جراند سلام"، وسيكسر الاحتكار المفروض على هذه البطولات على مدار 12 بطولة متتالية من قبل "الثلاثة الكبار"، السويسري روجيه فيدرر والإسباني نادال والصربي ديوكوفيتش.

وفرض الثلاثة الكبار هيمنتهم على بطولات التنس بشكل كبير طوال أكثر من عشرة أعوام، وقد حصدوا إجمالي 55 لقبا في بطولات جراند سلام، كان أولها في منتصف عام 2003 .

كذلك يتقاسم فيدرر وديوكوفيتش 13 لقبا خلال آخرين 16 نسخة من بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال ثيم في تصريحات لنجم التنس السابق جون ماكنرو، عقب الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف أمس الأول الجمعة في الدور قبل النهائي: "إنه أمر مذهل، وصلت مرتين متتاليتين إلى نهائي رولان جاروس، وفي المرتين فاز نادال وتوج باللقب."

وأضاف ثيم /26 عاما/ والابتسامة تعلو وجهه "الآن سأواجه نوفاك هنا، إنه ملك بطولة أستراليا، فقد توج باللقب هنا سبع مرات... أنا بذلك أواجه ملوك بطولات جراند سلام في النهائي دائما."

وقدم ثيم مشوارا مبهرا في البطولة الحالية حيث تغلب على الأسترالي أليكس بولت في مباراة استمرت خمس مجموعات كما تغلب على نادال في مباراة مثيرة استمرت أربع ساعات في دور الثمانية.

وفي الدور قبل النهائي، تغلب ثيم على زفيريف الجمعة الماضية، في ثالث مباراة له بالبطولة تستمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وخلال مشوار الوصول إلى النهائي، قضى ثيم وقتا في مبارياته أطول من الذي قضاه ديوكوفيتش بفارق ست ساعات.

كذلك كان لديوكوفيتش أفضلية الراحة ليوم أكثر من ثيم قبل خوض النهائي، حيث خاض ديوكوفيتش مباراته في المربع الذهبي أمس الأول الخميس، وقد شهدت فوزه على النجم السويسي فيدرر وكانت المباراة رقم 50 بينهما.

وأشار ثيم إلى أن هذا الأمر يحمل إيجابيات كما يحمل سلبيات، موضحا أنه ربما يكون من السلبي أن يعتاد على الراحة ليوم واحد بين كل مباراتين، ثم فجأة يحصل على راحة ليومين.

وأكد ثيم على أنه سيسعى للاستعداد بشكل جيد رغم قصر الوقت المتاح أمامه للتعافي قبل خوض المباراة النهائية.

وربما يستمد ثيم الثقة من حقيقة أنه حقق أربعة انتصارات في خمس مباريات سابقة جمعته بديوكوفيتش، بينها انتصار في البطولة الختامية للموسم الماضي بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال زفيريف بشأن فرص ثيم في التتويج "اعتقد أن لديه فرصة. فهو يقدم أفضل مستويات مسيرته. اعتقد أنه يؤدي بمستويات أفضل كثيرا من التي قدمها في لندن."

وقال ديوكوفيتش عن منافسه "بالتأكيد، هو يقدم مستويات جيدة. وباتت لديه الخبرة الآن والقوة. إنه يتمتع بكل الإمكانيات التي تؤهله للفوز."