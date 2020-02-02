إيهاب عبدالعال ــ أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية: مؤشرات إيجابية لزيادة أعداد السائحين الإسبان ودول أمريكا اللاتينية

أبرمت شركات مصرية عاملة فى المجال السياحة والفندقة المصرية العديد من التعاقدات مع العديد من وكلاء السياحة بكل من إسبانيا والبرتغال ودول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية ــ حسب ايهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية.

وأكد عبدالعال نجاح المشاركة المصرية فى معرض الفتور السياحى الذى اختتمت فعالياته مؤخرا بالعاصمة الاسبانية مدريد واستثمار المعرض الدولى للسياحة فى الترويج والتسويق للسياحة الثقافية بالأقصروأسوان وإظهار مناطق الجذب السياحى بمناطق الصعيد للوكالات السياحية الأجنبية المشاركة فى المعرض.

«المشاركة المصرية بالمعرض هذا العام هى الأنجح خلال الـ 10 سنوات الماضية من حيث إبرام الاتفاقات والتعاقدات مع منظمى الرحلات الأجانب المشاركين فى المعرض» اضاف عبدالعال.

وأشار إلى ان التدفقات السياحية من تلك الدول ستبدأ من شهر مايو المقبل وحتى نهاية الموسم السياحى الصيفى المقبل. موضحا ان غالبية التعاقدات جاءت للمدن التى تمتلك أنماط السياحة الأثرية والثقافية كالأقصر وأسوان والقاهرة.

وأضاف أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية أن هناك مؤشرات كشفتها العقود المبرمة لشركات السياحة والفنادق المصرية مع العديد من منظمى الرحلات الأجانب تؤكد أن منظمى الرحلات الإسبان سيدفعون بأفواج سياحية سواء من إسبانيا أو من السوق اللاتينية لزيارة الأقصر، كما أنهم وعدوا ببحث زيادة رحلات الطيران إلى الأقصر بعد التنسيق مع شركات خطوط الطيران المنتظم أو العارض لتلبية الطلب المتزايدة على الأقصر.

قال إنه تم خلال فعاليات المعرض تسليط الضوء على المتحف المصرى الكبير والذى من المقرر افتتاحه فى الربع الأخير من عام 2020 وذلك من خلال تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصرى لعرض فيلم وثائقى عن أعمال بناء المتحف وتجهيزه تمهيدا لافتتاحه، بالإضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ آمون وكرسى العرش الخاص به.

وقال إن أعضاء جمعية مستثمرى السياحة الثقافية حملوا مسئولية الترويج لهذا النمط السياحى الفريد إلى جانب عملهم فى إبرام الاتفاقيات الثنائية مع نظرائهم سواء بالسوق الإسبانية، أو الأسواق الأوروبية واللاتينية الأخرى حيث تأتى عمليات التسويق والترويج للأقصر وأسوان فى مقدمة أهداف وأولويات الجمعية الرامية لإعادة تنشيط السياحة الثقافية وكذلك نشر الوعى السياحى والأثرى والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين وتأهيل وتدريب العمالة بالقطاع السياحى وتنمية مهاراتهم.

وأوضح ايهاب عبدالعال أن معرض الفيتور شهد مشاركة الجمعية بقوة فى فعاليات المعرض بهدف تنشيط الحركة السياحية خلال الفترة المتبقية من الموسم الشتوى الحالى وكذلك الموسم الصيفى المقبل.

وأكد أن السوق الإسبانية من الأسواق السياحية الهامة التى تضع السياحة المصرية اهتماما بهذا السوق المتميزة. والتى تهتم بالسياحة الثقافية والتاريخية، فضلا عن كونها تعد بوابة الانطلاق للأسواق الناطق باللغة الإسبانية سواء فى شبه جزيرة أيبريا أو أمريكا اللاتينية والتى تحرص هذه الأسواق على التواجد بهذا المعرض الدولى وقيام شركات السياحة بها بعقد الصفقات والاتفاقيات الناجحة مع نظيرتها فى دول العالم وكذلك التعرف على المستجدات والبرامج التى تقدمها الشركات المتشابهة.

وأوضح عبدالعال أن هناك تنسيقا وتعاونا بين المشاركين المصريين لإعلاء الشأن السياحى المصرى والتأكيد على تحسين الصورة الذهنية وجودة الخدمات السياحية المقدمة، بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية من اسبانيا ودول أمريكا اللاتينية الناطق باللغة الإسبانية لما يكون له الأثر الكبير على دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.