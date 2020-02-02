الاتحاد الأوروبي يرسل 12 طن ملابس واقية من فيروس كورونا إلى الصين

قدم الاتحاد الأوروبي 12 طنا من الملابس الواقية من الفيروسات إلى الصين؛ لمساعدتها في مقاومة عدوى فيروس كورونا المتحور.

وقالت المفوضية الأوروبية مساء اليوم السبت، إن جمهورية الصين الشعبية طلبت هذه المساعدة لمواجهة الفيروس.

وأضافت المفوضية أن مركز تنسيق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تواصل مع الدول الأوروبية بهذا الخصوص.

وقالت إن الدول الأوروبية قامت بتجميع هذه الكمية من الملابس الواقية وأنها في طريقها الآن إلى الصين.

وكان وباء فيروس كورونا المتحور تسبب اليوم في أعلى مستوى حتى الآن من انتشار العدوى والتسبب في حالات الوفاة في يوم واحد.

وأعلنت مفوضية الصحة في بكين زيادة حوالي 2000 إصابة اليوم وحده ما أدى إلى وصول عدد المصابين إجمالا به إلى 11791 مصابا بينما وصل عدد الضحايا إلى 259 حالة وفاة بزيادة 46 اليوم عن الإحصاء السابق.