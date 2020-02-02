ارتفاع إنتاج روسيا من النفط بعد استثناء المكثفات من التزامات أوبك بلس

ارتفع إنتاج روسيا من النفط في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، في أعقاب اتفاق مع تحالف أوبك بلس لاستثناء المكثفات من حصتها الإنتاجية، حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الأحد نقلا عن بيانات أولية للوحدة "سي دي يو-تيك" بوزارة الطاقة الروسية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن انترفاكس أن روسيا ضخت الشهر الماضي 72ر47 مليون طن من خام النفط والمكثفات، وهو الزيت الخفيف المستخرج من الغاز الطبيعي.

ويعادل الرقم، الذي قد يتم تعديله، حوالي 28ر11 مليون برميل في اليوم في المتوسط، استنادا إلى أن نسبة التقريب القياسية وهي 33ر7 برميل لكل طن.

ووفقا لبلومبرج، لا توفر عادة بيانات "سي دي يو-تيك" رقما منفصلا لإنتاج خام النفط، لذا لا يمكن استخدامه لقياس مدى التزام روسيا بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.

وفي كانون أول/ ديسمبر، ضغطت روسيا على منظمة أوبك وحلفائها لاستثناء المكثفات من حصتها.

ويشدد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك على أن الاستثناء لا يمثل ثغرة، وأن روسيا ستتسم بالشفافية فيما يتعلق بإنتاجها من النفط.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الوزارة بيانات كانون أول/ ديسمبر أظهرت كيف يمكن أن تكشف روسيا عن التزامها.

وعلى الرغم من أن البيان كان أقل تفصيلا عن بيانات وحدة "سي دي يو-تيك"، فقد قسم تخفيضات الإنتاج إلى خام النفط والمكثفات، مقارنة مع نقاط القياس الرئيسية ذات الصلة في تشرين أول/ أكتوبر عام 2018.