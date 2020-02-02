المملكة تعلن إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان الصينية

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن إجلاء عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، «بتوجيهات من القيادة الرشيدة، تم بحمد الله إجلاء عشرة طلاب سعوديين من ووهان الصينية، وقد وصلوا إلى أراضي المملكة بخير وعافية».

وأضاف «بذلت سفارتنا جهودًا كبيرة في سبيل تأمين إخراج مواطنينا من المنطقة الموبؤة، ونقدر عاليًا جهود السلطات الصينية التي ساهمت في تذليل العقبات، ومساعدة فرقنا على الأرض».

وشهدت عدد كبير من دول العالم، خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل، القادم من الصين.





بتوجيهات من القيادة الرشيدة،تم بحمد الله إجلاء10طلاب سعوديين من ووهان الصينية وقد وصلوا إلى أراضي المملكة بخير وعافية، بذلت سفارتنا جهودًا كبيرة في سبيل تأمين إخراج مواطنينا من المنطقة الموبؤة، ونقدر عاليًا جهود السلطات الصينية التي ساهمت في تذليل العقبات ومساعدة فرقنا على الأرض — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) February 2, 2020