 المملكة تعلن إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان الصينية - بوابة الشروق
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المملكة تعلن إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان الصينية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
نور رشوان
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 11:12 ص | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 11:12 ص

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن إجلاء عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، «بتوجيهات من القيادة الرشيدة، تم بحمد الله إجلاء عشرة طلاب سعوديين من ووهان الصينية، وقد وصلوا إلى أراضي المملكة بخير وعافية».
وأضاف «بذلت سفارتنا جهودًا كبيرة في سبيل تأمين إخراج مواطنينا من المنطقة الموبؤة، ونقدر عاليًا جهود السلطات الصينية التي ساهمت في تذليل العقبات، ومساعدة فرقنا على الأرض».
وشهدت عدد كبير من دول العالم، خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل، القادم من الصين.

 

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