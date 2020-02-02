إيهاب جلال : سوء الحظ يقف لنا بالمرصاد في أغلب المباريات

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري أن الفريق واجه مزيد من سوء الحظ خلال مبارياته الأخيرة سواء بالدوري العام أو البطولة الكونفيدرالية، مؤكدا أن النتائج فى بداية الدورى لم تكن على المستوى المأمول رغم المستوى الطيب الذي ظهر به الفريق في عدد كبير من المباريات لكن سوء الحظ وعدم التوفيق وقفا لنا بالمرصاد .

وأضاف المدير الفني للمصري خلال المؤتمر الصحفى لمباراة المصري و رينجرز النيجيري أن الفترة القادمة ستشهد تجهيز جميع اللاعبين من أجل خوض المباريات المتتالية في الدوري والاستعداد القوي لدور الثمانية بالكونفيدرالية .

ويلتقي في التاسعة مساء اليوم الأحد فريقي المصري ومضيفه إينوجو رينجرز النيجيري على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

يدخل فريق المصري مباراة اليوم كتحصيل حاصل بعد ضمان التأهل لدور الثمانية برصيد 9 نقاط محتلا المركز الثانى بالمجموعة الأولى والتى يصدرها فريق بيراميدز برصيد 12 نقطه بينما احتل فريق رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط.