 اليابان ترسل مدمرة بحرية لحماية سفنها بالشرق الأوسط - بوابة الشروق
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اليابان ترسل مدمرة بحرية لحماية سفنها بالشرق الأوسط

د ب أ
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 9:45 ص | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 9:45 ص

أرسلت اليابان اليوم الأحد، السفينة الحربية "جيه إس تاكانامي" اليوم الأحد، إلى الشرق الأوسط في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان في ظل التوتر في الشرق الأوسط.

وجاء في تغريدة لوزارة الدفاع اليابانية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "في 2 فبراير حضر وزير الدفاع، تارو كونو، مراسم مغادرة المدمرة "تاكانامي" حيث يجري إرسالها إلى الشرق الأوسط".

وأضافت التغريدة أن السفينة تاكانامي ستجمع المعلومات الضرورية لضمان سلامة ملاحة السفن التابعة لليابان حيث ستعمل مع طائرة دورية من طراز بي-3 سي".

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