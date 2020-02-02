«التعمير والإسكان»: يغلق باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين

أغلق بنك التعمير والاسكان نهاية الاسبوع الماضى باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة من المساهمين.

وكان البنك اعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمن يرغب من المساهمين اعتبارا من يوم 23 من الشهر الماضى وحتى يوم الأربعاء 29 يناير مع اعتبار هذا التاريخ آخر موعد لتلقى طلبات الترشيح ومرفقاتها التامة المستوفاة من جانب المرشح.

ووفقًا للبنك، على المساهم الذى يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر البنك مرفقًا به ما يلى:

– نسخة مستوفاة من بيان الحالة والإقرارات على النماذج المتوافرة بأمانة سر مجلس الإدارة بمقر البنك بالعنوان المشار إليه، وكذا السيرة الذاتية والمستند الدال على ملكية المرشح لعدد من أسهم البنك لا تقل قيمتها الأسمية عن خمسة آلاف جنيه وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية مرفقا بها الأصل وصورة السجل التجارى بالنسبة للشخص الاعتبار بغرض الاطلاع وإعادته وعدد 2 صورة شخصية.

وذكر بنك التعمير والإسكان أن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتم بطريقة الاقتراع السرى من جانب الجمعية العامة العادية للبنك فى اجتماعها السنوى الذى سيعقد للنظر فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 وفقًا لأحكام المادة 73 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ويكون التصويت على 8 أعضاء من قائمة المرشحين ويعتبر باطلا كل تصويت يتم على عدد أكثر أو أقل من هذا العدد.

ارتفعت أرباح بنك “التعمير والإسكان” بنسبة 8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بصافى أرباح 1.58 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 لتصل إلى 4.85 مليار جنيه، مقابل إجمالى مبيعات 4.6 مليار جنيه فى العام الماضى.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 4.6% خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى 1.126 مليار جنيه، مقارنة بصافى أرباح 1.08 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وزادت محفظة الودائع بالبنك خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 37.22 مليار جنيه، مقابل محفظة 34.12 مليار جنيه فى العام الماضى.

كما نمت محفظة القروض خلال الفترة 6.1% لتصل إلى 16.63 مليار جنيه، مقابل 15.68 مليار جنيه خلال الفترة المنصرمة من عام 2018.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 49.9% بنهاية ديسمبر 2018، لتصل إلى 1.966 مليار جنيه، مقابل صافى أرباح 1.312 مليار جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وقام البنك بتفعيل منظومته التكنولوجية والتحديثات المتتالية عليه فى تنفيذ حجز الأراضى والوحدات الخاصة بالقرع العلنية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق الانترنت بكفاءة ودقة وأحكام رقابة.

وأطلق البنك خلال العام السابق، خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول، وذلك لمساعدة العميل فى دفع الأقساط المستحقة، والمدفوعات اليومية، ودفع جميع الفواتير فى أى وقت ومكان، ويسعى لزيادة أعداد مستخدمى خدمات الدفع الإلكترونى لتصل إلى 200 ألف عميل قبل نهاية 2019، فضلًا عن العمل على استقطاب شرائح كبيرة بالمجتمع تدعيمًا لمبدأ الشمول المالى، وتحقيق توجهات الدولة فى خفض التعاملات النقدية، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية.