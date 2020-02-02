وصول ثاني رحلة لشركة طيران «إير إنديا» إلى نيودلهي قادمة من «ووهان»

وصلت، الأحد، إلى نيودلهي ثاني رحلة تابعة لشركة طيران "إير إنديا" والتي تقل مواطنين هنودا من مدينة (ووهان) الصينية التي ينتشر بها فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أن الرحلة وصلت إلى مطار نيودلهي وعلى متنها 323 مواطنا هنديا، بالإضافة إلى 7 من مواطني جزر المالديف.

بدوره، أعرب السفير الهندي لدى الصين فيكرام ميسري، عن شكره لوزارة الخارجية الصينية والسلطات المحلية في جميع أنحاء إقليم (هوبي) على مساعدتهم في عملية إجلاء مواطني بلاده.

وكانت الرحلة الأولى القادمة من مدينة (ووهان) الصينية قد وصلت، أمس السبت، إلى الهند، وعلى متنها 324 مواطنا هنديا.

