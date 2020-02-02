في صباح صيفي مشمس من أيام جنوب الأوروجواي تحمل جريشيلا مارتينيز بوزن، ما أخرجته من مواد بلاستيكية من الشاطئ لتضعه في سلة قمامة مميزة بعلامة ولتنتظر السيدة بعدها رسالة هاتفية تعلمها بحصولها على بعض الكوينات التي تُصرف في هيئة تخفيضات على مشتريات من المحلات القريبة ووجبات من المطاعم.

وبحسب "فرانس 24"، فالمشروع مسمى ببلاستيك كوين وهدفه تعزيز سلوك إعادة تدوير البلاستيك لدى السكان المحليين.

ويقول وان رفيرو، خبير الاتصالات المؤسس للمشروع إن مهمة المبادرة الحفاظ على شواطئ الأوروجواي بينما تشاركه تأسيس المبادرة خبيرة التصميم الصناعي نيكول وايوكس وكليهما بالثلاثينيات من العمر.

وتشمل المبادرة بالوقت الحالي سكان منتجع بيريوبوليس السياحي مع استعداد لتعميمها لاحقا.

وفي المبادرة يقوم الراغب بالمشاركة بتسجيل اسمه على الموقع الرسمي ومن ثم جلب على الأقل كيلو من البلاستك ووضعه في أحد مستوعبات المبادرة الـ3 فى المنتجع ليأخذ بالمقابل بين 100 و400 كوينا علي الكيلو بناء على نوع البلاستيك، فبلاستيك النفايات المنزلية قيمته 100 كوينا وبلاستيك الأطعمة الملقى على الشاطئ قيمته 200 وأما خيوط الفايبر المنتجة من الملابس فقيمتها 400 كوينا.

وتقول مارتينيز إن فكرة تدوير المواد ستعود عليها بالنفع وعلى الأجيال القادمة أيضا، موضحة أنها أصبحت مداومة على إعادة تدوير كل شيء.

ويذكر أنه حين إنشاء منتجع بيريوبوليس نهاية القرن التاسع عشر المستوحي من مدينة بايريتس فى نيس الفرنسية لم تكن هناك نفايات بلاستيكية ولكن مؤخرا أصبح هناك 13 طن بلاستيك سنويا في المحيطات بحسب الأمم المتحدة.

وعندما بدأ مشروع بلاستيك كوين منذ مطلع شهر يناير الماضي ودعمته الحكومة بـ5000 دولار وسط توقعات بمشاركة 400 شخص بالـ5 أشهر الأولى للمشروع، كانت المفاجأة بوصول عدد المشاركين بالأسابيع الأولى إلى 1000 مشترك.

ويقول المحافظ بالمنتجع ماريو إنفيرنيزي، إنه يرحب بأذرع مفتوحة بالمبادرة الجديدة التى تساعد الدولة فى عملها البيئي بينما يقول فدريكو بريبر مسؤول إعادة التدوير بالمنطقة إن 33% من البلاستيك المجمع بالفعل انتقل لمرحلة إعادة التدوير.

ورغم أن الأغلبية شاركت في المبادرة بسبب التخفيضات الممنوحة، إلا إن جوستافو أبيجا يفعل ذلك لسبب اخر إذ يقول: "أهم شيء أن نحصل على شواطئ نظيفة فهي جزء أصيل من حياتنا".

https://www.france24.com/en/20200201-uruguayan-project-uses-virtual-money-to-encourage-plastic-recycling