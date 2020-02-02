أبلغ سكان حي نرويجي، الشرطة بشأن عقار منع أصحابه التحدث بغير اللغة الإنجليزية داخلها، ومن يفعل ذلك؛ يطرد في الحال.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تم تعليق لافتات على أبواب الطوارئ داخل برج وينشيستر، كُتب عليها: "لا تسامح مع من يتحدثون غير الإنجليزية. يوم بريكست سعيد".

وحدث ذلك صباح الجمعة قبل ساعات من إعلان بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ"بريكست".

وانتشرت الصورة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج "لقد استعدنا دولتنا العظيمة من جديد".

وجاء أيضا في اللافتة: "لقد قالت الملكة البريطانية إن اللغة الإنجليزية هي الوحيدة المتداولة في الدولة، ومن يتحدث غيرها فليرحل في الحال"، والرسالة موجهة للجيران من النرويجيين.

وعلى حسابه الرسمي على "تويتر"، قال مجلس مدينة النرويج، وهي العاصمة للدولة: "علمنا بوجود لافتة محرضة في أحد العقارات الشهيرة، ولقد عرفت النرويج بتاريخها المعطاء والمرحب بالجميع؛ لذا لن نتهاون مع مثل هذا السلوك، وقد أبلغنا به شرطة نورفيك، والأمر قيد التحقيق"، وأضاف أن "الأمر بمنتهى الجدية"، مطالبا السكان بإبلاغ الشرطة عن أي وقائع مماثلة.

وبحسب "بي بي سي"، فقد كانت اللافتات معلقة على جميع طوابق البرج الـ15، قبل أن يزيلها الحارس.

وقال مايكل ستونرد، عضو مجلس المدينة، إنه يدين بشدة تلك اللافتات التي تحرض بوضوح على الكراهية، مضيفا أنه "متفهم للأسباب التي دفعت البريطانيين للتصويت لبريكست" التي ليس منها الكراهية، حسب قوله.