هونج كونج تفحص أحدث حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن مركز حماية الصحة، التابع لوزارة الصحة في هونج كونج، أنه يفحص أحدث حالات الاصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن أحدث المصابين والذي أظهرت نتائج التحاليل إيجابية الإصابة بالفيروس هو رجل يبلغ من العمر 80 عاما في صحة جيدة وحاليا هو في حالة مستقرة.

وعبَّر الرجل المسن منطقة "لو وو" لمراقبة الحدود بين هونج كونج والصين قبل أن يستقل طائرة من هونج كونج إلى طوكيو للانضمام إلى رحلة بحرية في يوكوهاما مع أسرته.

ووضع مركز حماية الصحة شخصين آخرين من هونج كونج تحت المراقبة الطبية كانا قد استقلا قطارا من ووهان إلى مقاطعة جيانجشي، حيث تأكد إصابة شخص كان مسافرًا على متن ذلك القطار.

وأنشأ المركز خطًا ساخنًا جديدًا وموقعًا عبر الانترنت، وقال إنه تلقى 2400 استفسارا من الجمهور خلال يوم السبت.