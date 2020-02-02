طالبات جامعة المنيا تُشاركن في مسابقات ثقافية لأسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

تتنافس طالبات جامعة المنيا المُشاركات -برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة- في فعاليات ومسابقات أسبوع الفتيات الخامس المُقام بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير الماضي وحتى 6 فبراير الجاري، بمشاركة 4 آلاف طالبة من مختلف الجامعات الحكومية المصرية.

وخاضت، أمس، طالبات النشاط الثقافي والفني، مسابقات النشاط في مجلات الحائط، والتي اختتمت اليوم وتُمثل الجامعة فيها الطالبتان نانسي جمال بكلية التربية، وياسمين عماد بكلية دار العلوم، وتنوعت موضوعات المجلات بين أخبار عن افتتاح أسبوع الفتيات بجامعة الفيوم، وموضوعات حول حادث طبيبات المنيا، وآخر عن تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي لوسام سان جورج الألماني، وموضوعات عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكاريكاتير.

وعن مسابقة القرآن الكريم كاملًا وأحكام التجويد، مثلت الجامعة الطالبة نورهان حسين بكلية الصيدلة، وجاءت الطالبة دينا محمد خضر ممثلة عن الجامعة في مسابقة المراسل التلفزيوني بتقرير قدمته عن عمالة الأطفال.

وتستكمل اليوم فعاليات النشاط في مسابقات دوري المعلومات والتي تشارك فيها الطالبتان إسراء محمد بكلية التربية، وندى محمد بكلية التربية النوعية، كما تشارك الطالبة نور الهدى حسني بكلية دار العلوم في مسابقة الشعر والتي ستبدأ أيضًا مساء اليوم.

يُشرف على الطالبات الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم، وهشام إبراهيم، وصابرين أحمد، وماجد ماهر الأخصائيون بالنشاط.