3 مواعيد مقترحة لمباراتي الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية

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تلقى النادي الإسماعيلي خطابًا رسميًا من الاتحاد العربي يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقرر إقامة مباراة الإسماعيلي في ذهاب دور قبل النهائي ببطولة كأس محمد السادس، يوم 16 فبراير الجاري، على ملعب الإسماعيلية.

ويلعب الإسماعيلي مباراة الإياب يوم 15 مارس المقبل إذا واجه الرجاء المغربي، أو يوم 25 فبراير الجاري إذا أوقعته القرعة في مواجهة مولودية الجزائر.

وكان الفريق نجح في التأهل لهذا الدور بعد اقصاء الاتحاد السكندري حيث ينتظر الفريق منافسه الذ سيكون الرجاء المغربى أو مولودية الجزائر.