السفير المصري: الخطيب أصر على الاطمئنان على جماهير الأهلي قبل مغادرة الجوهرة الزرقاء

طمأن حسام عيسى، السفير المصري في السودان، الجماهير المصرية، على بعثة النادي الأهلي وجماهيره، بعد انتهاء مباراة الأحمر مع نادي الهلال، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الأخير من دور المجموعات، مشيرًا إلى أن الأمن والجيش السودانيين وفرا الحماية الكاملة لبعثة الأهلي وجماهيره.

وأضاف عيسى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "تم توفير حماية كاملة لبعثة الأهلي من جانب الأمن والجيش السوداني، وتم جلب اتوبيسات وسيارات لنقل الجماهير من الاستاد، والجميع خرج في حراسة الشرطة، حتى الرحيل عن محيط الملعب ويرافقهم سيارات الحراسة مثل البعثة الرياضية".

وتابع: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، صمم على البقاء داخل الملعب وعدم المغادرة حتى خروج جماهير الأحمر والاطمئنان على سلامتهم".

وأوضح: "البعثة الرياضية وجماهير الأهلي، ظلو ما يقرب من ساعة ونصف داخل الملعب، حتى رحيل حتى خرجت جماهير الهلال، ثم خرجت الجماهير المصرية ثم نحن أعضاء السفارة وبعثة الأهلي خرجت".

واختتم: "كان هناك تواصل دائم مع القيادات السودانية، ووزير الشباب والرياضة المصري، اتصل أكثر من مرة وتواصل مع وزارة الطيران وكل مؤسسات الدولة تحركت لضمان سلامة البعثة والجماهير".