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ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

د ب أ
نشر فى : الأحد 2 فبراير 2020 - 9:45 م | آخر تحديث : الأحد 2 فبراير 2020 - 9:45 م

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 8ر0% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس السبت (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 9434 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك ، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة ريبل الرقمية المشفرة ارتفع أيضا بنسبة 5ر5% إلى 25 سنت.

كما ارتفع سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 9ر4 % إلى 191 سنت، وارتفع سعر عملة لايتكوين بنسبة 1ر1% إلى 72 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 7ر3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9135 دولار و9474 دولار. ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 52% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

وزادت بيتكوين بنسبة 11% خلال الأسبوع الماضي و32% حتى الآن خلال العام الجاري.


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