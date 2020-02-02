اجتماع تنسيقي بين وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط السياحة الوافدة

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بجولة ميدانية داخل مطار القاهرة الدولي لتفقد المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار وذلك للوقوف علي حالتها الراهنة ومدى كفاءتها لخدمة السائحين والزائرين القادمين الي مصر، كما تفقدا القاعات الجديدة التي تم تخصيصها لإقامة متحفين للآثار داخل المطار.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمثمر بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني من أجل تنشيط الحركة السياحية والجوية الوافدة إلى مصر.

حضر الجولة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والاثار لشئون السياحة، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعددا من قيادات الوزارتين.

وفي بداية الجولة تفقد الوزيران المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار، حيث أوصى وزير السياحة والآثار بدمج مكاتب وزارة السياحة والآثار مع المكاتب الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والموجودة بالصالات المختلفة لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى تطويرها وعمل تصميمات جديدة لها ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها عن طريق توفير عدد أكبر من النشرات السياحية والأثرية وشاشات عرض للأفلام الوثائقية الاثرية والسياحية لتعريف السائح بأهم المعالم الاثرية والأماكن والأنشطة السياحية الموجودة بالبلاد وذلك لخدمة الزائرين القادمين إلى مصر والمسافرين الذين يقضون فترة الانتظار المؤقت داخل مطار القاهرة الدولي.

وتفقد وزير السياحة والآثار ووزير الطيران القاعات الجديدة التي سيتم تحويلها إلى متحف للآثار داخل المطار بدلا من المتحف الموجود حالياً، وقد تم الاتفاق علي تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبنى الركاب رقم ٣، والصالة الموجودة أمام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبني الركاب رقم ٢، وذلك للترويج للسياحة الثقافية في مصر، وجذب وتشجيع السائحين، خاصة ركاب "الترانزيت" لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية لما يتضمنه المتحف من قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة.

وتم الاتفاق على توريد أول دفعة للمستنسخات الاثرية لتباع داخل منافذ الأسواق الحرة داخل مطار القاهرة الدولي خلال الاسبوع القادم، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوى والمجلس الأعلى للآثار، كما سيتم توفيرها أيضاً في منافذ الأسواق الحرة في مطارات شرم الشيخ والغردقة كمرحلة ثانية.

وأكد الوزيران على التعاون المستمر والمثمر بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، فهم كيان واحد يعملان في إطار استراتيجية موحدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى.

من جانبه وزير الطيران أن هناك تنسيق فعال ومستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بمطار القاهرة، مضيفاً أن وزارة الطيران تحرص دائما على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي، وبخاصة تشجيع الحركة السياحية الداخلية بمناطق الجذب السياحي حيث أن قطاعي الطيران والسياحة وجهان لعملة واحدة وأن التعاون بينهما يدفع إلى مزيد من التقدم فى المجالين وعائدات أكبر للدخل القومى.

وعقب انتهاء الجولة اجتمع الوزيران لبحث العديد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وآليات التنسيق والتعاون خلال المرحلة القادمة، وناقشا خطة تشجيع السياحة الوافدة لمصر، وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية، بما يخدم المقاصد السياحية.

وتم استعراض خطة الوزارتين نحو خلق نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلى مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل علي السائحين للاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر هذا بالإضافة إلى إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية.