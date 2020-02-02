الكويت وبريطانيا توقعان خطة عمل مشتركة ومذكرتي تفاهم

وقعت الكويت وبريطانيا اليوم الأحد، على خطة العمل لمجموعة التوجيه المشتركة للأشهر الستة المقبلة، وعلى مذكرة التفاهم للتعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية العربية ومكتب المملكة المتحدة للتنمية الدولية، وأخرى للتعاون بين جمعية المهندسين الكويتية ومجلس المهندسين البريطاني.

وأفاد بيان مشترك - حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت على نسخة منه - بأنه وقع على خطة العمل عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، وعن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني اندرو موريسون؛ وذلك عقب اختتام أعمال الدورة ال15 لمجموعة التوجيه المشترك الكويتية البريطانية، والتي بحثت التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، والالتزام بتوثيق وتعزيز العمل المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وما يجمعهما من علاقات تاريخية مميزة لما يزيد عن 120 عاما.

وأضاف أن الجانبين اتفقا خلال أعمال الدورة، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، والثقافي، والعلمي، والأمني، والصحي، والامن السيبراني، بالاضافة إلى التشديد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، والعمل على تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبحث العقبات ان وجدت والعمل على تذليلها.

وأوضح البيان أنه تم اتفاق الطرفين على استكمال اليات التعاون الناشئة، من خلال مجموعة التوجيه؛ لتوثيق العلاقات والشراكات الاقتصادية والتجارية، عبر تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة في كلا البلدين.

وأشار الى بحث الجانبين الفرص التجارية في كلا البلدين، والتطلع لتقديم التسهيلات اللازمة، والعمل على رفع معدلات التبادل التجاري، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها في دعم الاقتصادات الوطنية، والتطلع لإسهام الجانب البريطاني في تطوير القدرات المؤسسية، الى جانب المساهمة في تنظيم ورش عمل تتعلق بالتخطيط مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية بالكويت.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لحجم التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسير المباحثات الجارية بين المختصين حول مختلف مشروعات التعاون الدفاعي المطروحة، من خلال تقديم الدعم والمساندة للجيش الكويتي في مساعي تعزيز قدراته وجاهزيته، وأثنيا في الوقت نفسه على التعاون المثمر في المجالات الأمنية كالهجرة وأمن الطيران، كما أشاد الجانب الكويتي بالدعم المقدم من الجانب البريطاني في مجال أمن الطيران.

ولفت البيان الى أنه تم بحث مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين؛ حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق المتواصل والتعاون المتبادل بين الجهات الأمنية في كلا البلدين في مجال الأمن السيبراني، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في هذا المجال.

أما في الجانب العملي والثقافي، فقد سلطت الجهات المعنية بذلك الضوء على سبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، مثنيين بالوقت ذاته على التنامي المشهود في التعاون بهذا المجال، لاسيما على المستوى الأكاديمي، عبر ابتعاث الطلبة الكويتيين للدراسة في بريطانيا في شتى التخصصات، وأيضا فيما يتعلق بضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، وسبل توسع نطاق التعاون ليشمل مجالات البحث العلمي والبيئي.

وحول تعاون البلدين في المجال الصحي، رحب الطرفان بالمباحثات الجارية للاستفادة من الخبرات البريطانية الصحية المتطورة، لاسيما المتعلقة بإدارة المستشفيات، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية الكويتية، مؤكدان ضرورة العمل على تفعيل بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وهيئة التعليم الصحي في بريطانيا، الموقعة في أكتوبر الماضي.

وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع ال16 لمجموعة التوجيه المشتركة في العاصمة البريطانية لندن في شهر يوليو المقبل.