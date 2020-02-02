بدء دورة تدريبية بغرفة السياحة حول استخدام وسائل التواصل في التسويق السياحي

انطلقت، اليوم الأحد ، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها غرفة شركات السياحة حول استخدام منصتي فيس بوك وانستجرام في التسويق السياحي؛ وتستمر على مدار يومين.

وتهدف الدورة التدريبية إلى رفع قدرات الشركات في التسويق السياحي دولياً واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في التسويق؛ وذلك في إطار الدور الأساسي والمحوري لغرفة الشركات في تطوير أداء الشركات السياحية وتدريب العاملين في القطاع على أحدث الأساليب ومواكبة آخر التطورات العالمية في التسويق.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن تنظيم الدورة التدريبية يأتي بالتنسيق بين لجنة التدريب برئاسة علي المانسترالى ولجنة السياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق عضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ويقوم بتقديمها المهندس أحمد صبري مستشار الغرفة للتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي.

وتأتي الدورة تنفيذًا لرؤية الغرفة التي تسعى للتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على أحدث أساليب التسويق العالمي تكنولوجيا للمساهمة في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر وصولًا إلى 20 مليون سائح سنويا.

وتتضمن الدورة التدريب على استخدام تطبيقات تقنية على أرض الواقع على أجهزة الكمبيوتر، وتعليم أفضل الطرق لاستهداف العملاء الخارجيين في مجال السياحة، وكيفية إنشاء رسالة تسويقيه على عدة خطوات لجذب الأنظار إلى مصر وخلق حالة تفاعلية مع المهتمين ،بجانب الاستفادة من استخدام المنصات الإلكترونية تسويقيًا خاصة وقد وصل عدد المستخدمين لمنصة الفيس بوك إلى 2,9 مليار شخص وهو أكثر من ربع سكان الأرض.