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نجى ديلي ألي جناح توتنهام من إصابة خطيرة أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيميت على ملعب «نيو وايت هارت لين»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز توتنهام على السيتي بهدفين دون رد، أحرزهما الهولندي ستيفين بيرجوين، والكوري الجنوبي هيونج مين سون.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة، تدخل رحيم ستيرلينج جناح السيتي بشكل عنيف على كاحل ديلي ألي، لكن مهاجم سبيرز عاد إلى اكمال المباراة بشكل طبيعي.

واكتفى الحكم بمنح رحيم بطاقة صفراء فقط، حتى بعد أن عاد لتقنية الفيديو «الفار».

وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنهام إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد السيتي عند النقطة 51 في المركز الثاني.