الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور طهران غدا

يقوم الممثل الأعلى الجديد للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة إيران غدا الاثنين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأحد أن بوريل سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين أخرين خلال زيارته للعاصمة طهران.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لبوريل منذ توليه مهام منصبه الجديد، وكان بوريل قد التقى وزير الخارجية الإيراني في بروكسل الشهر الماضي خلال اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة الملف الإيراني.

يشار إلى أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على إيران في عام 2018، لتقوم طهران بالرد على ذلك بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفي أعقاب مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية لطائرة بدون طيار في يناير الماضي، أعلنت إيران إنها لم تعد ملزمة بالحدود المتفق عليها بموجب الاتفاق بشأن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم.