دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالوحدات المحاسبية في مطروح

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه جار عمل دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الحسابية والمديريات المالية بمحافظة مطروح، لتنمية المهارات وتوحيد المفاهيم داخل المديريات ورفع مستوى الأداء للعاملين، بالإضافة إلى برامج تدريبية للقيادات، فضلًَا عن تطوير ميكنة تسجيل الملفات وتجهيز قواعد بيانات بالتعاون مع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حيث تم مناقشة آليات تطوير المنظومة المالية والوحدات الحسابية بالمحافظة خاصة مع القوانين الجديدة في المجالات والتخصصات المختلفة الخاصة بالأملاك والاستثمار وشؤون العاملين وغيرها.

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلى توقيع برتوكول تعاون للتحول الرقمي مع وزارة الاتصالات، خاصة مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لأهميته في تجميع وتدقيق البيانات والاستعداد الدائم لأي تجديد أو تطوير خاصة في القطاع الإليكتروني، مع ترحيب محافظة مطروح بميكنة عدد من الإدارت بها وتأهيل العاملين في التخصصات المختلفة.