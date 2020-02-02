ترخيص 35 منشأة طبية خاصة وإغلاق 11 آخرين مخالفين بالمنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات ترخيص لـ35 منشأة طبية خاصة، كما أغلقت 11 منشأة طبية مخالفة.

جاء ذلك خلال المرور على 248 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، ضمن الحملات التي تنفذها مديرية الصحة على المنشآت الطبية؛ بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

كما حررت المديرية 285 محضرا مخالفا للاشتراطات الصحية وإعدام 1681 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام، و1913 لترا من المواد السائلة، خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع- الأسواق- الباعة الجائلين)، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.