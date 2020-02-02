حددت محكمة جنح الدخيلة غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، جلسة 15 فبراير الجاري، لبدء محاكمة المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى، وشهرته "حمو بيكا"؛ إثر اتهامه بسب وقذف نقيب المهن الموسيقية، هانى شاكر، داخل النقابة، ردًا على عدم إعطائه تصريح خاص بالفنانين وممارسة المهنة.

وكان محامي نقابة المهن الموسيقية، ياسر قنطوش، قدم بلاغًا لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019، اتهم فيه "بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر لفظيًا، خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، للحصول على تصريح غناء من نقابة الموسيقيين.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع "بيكا"، في اتهامه بسب وقذف هاني شاكر، ونقابة الموسقيين، أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فني في مدينة دمياط، ونشره مقطع فيديو مصور على "فيسبوك" يظهر استياءه من اللجنة، والنقابة، لتعنتها معه، ثم قررت اخلاء سبيله على ذمة القضية المُقرر نظرها منتصف الشهر.