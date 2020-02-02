المجلس الأعلى للسلام بالسودان يتوافق على أجندة مفاوضات جوبا

أكد محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، اكتمال المشاورات بين أطراف الحكومة والشركاء من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، حول أجندة التفاوض للجولة القادمة مع الحركات المسلحة في جوبا، والتي قال إنها ستنطلق بعد غد الثلاثاء.

وأوضح التعايشي، في تصريح صحفي، عقب اجتماع المجلس الأعلى للسلام برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، مساء اليوم الأحد، بمشاركة ممثلي قوى الحرية والتغيير - إن الاجتماع توافق على كل أجندة التفاوض للجولة القادمة لمفاوضات السلام، لافتا إلى أن أجهزة الحكومة الانتقالية والشركاء من القوى السياسية، متحدون حول مواضيع التفاوض.

وأضاف أن توقيع اتفاق سلام شامل سيتم في غضون شهر فبراير الجاري، مشيرا إلى أن النقاط التي حدث حولها تباين في الجولة السابقة، توصل الاجتماع إلى توافق تام بشأنها، لاسيما القضايا التي لها علاقة بمستقبل الحكم وقضايا العدالة الانتقالية.