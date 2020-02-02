الصدر يدعو إلى إعادة الدوام بالمدارس العراقية

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بسلمية الثورة وإعادة الدوام إلى المدارس وفتح الطرق المغلقة.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أجد لزاما على القبعات الزرقاء التنسيق مع القوات الأمنية الوطنية ومديريات التربية في المحافظات والعشائر وتشكيل لجان من أجل إرجاع الدوام بالمدارس وفتح الطرق المغلقة لكي ينعم الجميع بحياتهم وترجع للثورة سمعتها الطيبة وانضباطها وسلميتها".

وأضاف: "أنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب".