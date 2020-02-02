ضبط 618 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

شنت مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مرورية مكبرة بمدينة كفر الشيخ بقيادة العميد سامح رشاد، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 618 مخالفة متنوعة ومختلفة منها عدم وجود طفاية الحريق بالسيارة أثناء القيادة، وعدم وجود حزام الأمان بالسيارة أثناء القيادة، والسرعة الزائدة للسيارة أثناء القيادة، واستخدام الموبايل أثناء القيادة، والقيادة بالطريق المخالف، وانتظار السيارات بطرق وأماكن مخالفة للانتظار، وانتهاء رخصة القيادة للسيارة وغيرها من المخالفات المرورية المختلفة.

وتم ضبط 3 "توك توك" غير مرخص و2 موتوسيكل بدون لوحات معدنية، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات، وتم التحفظ عليها.