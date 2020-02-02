600 مليون جنيه محفظة التعثر بالمصرف المتحد ضمن مبادرة «المركزى» للمتعثرين

قال فرج عبدالحميد نائب المصرف المتحد إن محفظة التعثر لدى مصرفه ضمن مبادرة البنك المركزى للمتعثرين مستحقة على 132 عميل.

وحدد المركزى المصانع ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من مبادرة المتعثرين، ويبلغ عددها 8586 مصنعا، بشرط سداد %50 من أصل المديونية، مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ ويعود للتعامل مع البنوك.

وقال البنك المركزى إنه من الممكن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد، كما مد المبادرة 6 أشهر اضافية تنتهى أواخر 2020 وتأتى هذه المبادرة فى إطار تحفيز القطاعات المختلفة، ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى الإجمالى.

وتجتمع يوميا لجنة تضم ممثلين بالبنك المركزى وبنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والمصرف المتحد لمقابلة 15 عميلا متعثرا والاستماع إلى الشكاوى والمقترحات لتسوية مديونياتهم ضمن المبادرة.

وقال عبدالحميد فى تصريحات سابقة ان محفظة الديون المتعثرة لدى مصرفه تبلغ 1.2 مليار جنيه، ويعتزم البنك خفضها بواقع 500 مليون جنيه من خلال ابرام تسويات والجدولة مع العملاء المتعثرين.

المستهدف ان تتراوح نسبة التعثر إلى اجمالى محفظة البنك ما بين 5 ــ 6% فى نهاية العام المالى وذلك بالتزامن مع زيادة المحفظة المنتظمة والتى تتجاوز 14 مليار جنيه.

والمصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزى ويصل لرأسماله لنحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى البنك المركزى للتخارج من البنك عبر دخول مستثمرين جدد.

ويستهدف البنك التخلص من الديون المتعثرة فى اطار خطة تجهيز البنك للبيع لمستثمر استراتيجى.

جدير بالذكر أن البنك المركزى دعم المصرف المتحد، بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس، ونجح المصرف فى سداد 50% منه بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسمال، ما رفع رأسماله المدفوع لنحو 3.5 مليار جنيه.