ألمانيا تعلن اكتشاف الإصابة بثامن حالات «كورونا» في بافاريا

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أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا مساء السبت، وجود إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.

وبهذا يرتفع العدد الكلي في هذه الولاية وبالتالي أيضا في ألمانيا كلية إلى ثمان حالات، بحسب ما نقلته الوزارة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الرجل الذي نقلت إليه العدوى / 33 عاما/ يعمل بشركة فيباستو ببلدة شتوكدورف التابعة لدائرة شتارنبيرج المحلية.

وتسعى الوزارة غدا الأحد للتوصل إلى معلومات عن تفاصيل الإصابة.

وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم أن عدد من أصيبوا بفيروس كورونا هم سبعة أشخاص وحالتهم مستقرة.

وثبت حتى الآن تعرض سبعة من العاملين بشركة فيباستو لإصابة بالفيروس، إضافة إلى طفل إحدى المصابات به.

وهذا الفيروس الذي تتعرض له الرئتان متحور عن الأشكال السابقة للفيروس.

كانت فحوصات عديدة وشاملة أجريت خلال الأيام الماضية بهذه الشركة بعد أن ثبتت عدوى أحد العاملين بها من زميلة صينية عادت إلى موطنها في الصين.

وكان قد أعلن أمس الجمعة عن الشخص السابع الذي انتقل إليه الفيروس، وهو رجل في الثانية والخمسين يسكن في دائرة فورستنفيلدبروك.

وأوضحت الوزارة أن هذا الشخص نقل كأربعة من المصابين الآخرين إلى مستشفى شفابينج في ميونخ.