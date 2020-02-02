محمد موافي: الانطباعات الجيدة عن «يونس ومريم» إشارة أني على الطريق الصحيح

أثنى الروائي والإعلامي محمد موافي، على الشكل الحضاري لمعرض القاهرة للكتاب، لافتًا إلى أنه كان من أشد المعارضين لنقل المعرض من موقعه القديم بشارع صلاح سالم، إلا أنه تراجع عن ذلك الموقف مع المشهد الحضاري الذي أصبح عليه المعرض، مؤكدًا أن ذلك هو المستوى الذي يليق بمصر، وأن الزحام الشديد الذي يشهده المعرض هو أكبر دليل على أن عملية نقله إلى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، كان اختيارًا موفقًا لتشجيع للناس على القراءة.

وأعرب صاحب رواية «يونس ومريم» عن سعادته بالانطباعات الجيدة التي تلقاها حول الرواية، وما مثلته من مفاجأة للكثيرين من القراء بحسب وصفهم، مشيرًا إلى أن أبرز مثال على ذلك هو المقال الذي كتبه الناقد الأدبي محمود عبد الشكور عن الرواية بعنوان «من أدرك غرقه نجا!».

وأوضح محمد موافي أن زيارة المعرض ولقاء القراء والتوقيع لهم، ورؤية الناس وتطلعهم للرواية هو إشارة تقول للمؤلف أنه على الطريق الصحيح وعليه أن يستمر في الكتابة، ومتابعة الرحلة حتى النهاية.

وأشار «موافي» خلال اللقاء الذي نظمته دار الشروق بمعرض القاهرة للكتاب، إلى أن المنظومة الثلاثية التي تتكون منها الرواية هي الخيال، واللغة، والحكاية، وبدونهم لا توجد رواية بالأساس، مضيفًا أنه في "يونس ومريم" اعتمد على خيال المؤلف ولم يلجأ إلى الحيلة الشهيرة التي يستخدمها البعض في الكتابة عن الشخصيات التاريخية، حيث يقدموا اقتباسات لنفس الشخصية من روايات أجنبية.

وكشف "موافي" أن الرواية كانت في صيغتها الأولى ضعفين ونصف الحجم النهائي، لكنه فضل اختزالها وهو العمل الذي استغرق منه شهرين، لإيمانه بأن الإبداع هو الاختزال.

وأشاد صاحب «حكاية فخراني»، و«سفر الشتات»، و«يونس ومريم»، بالتعامل الاحترافي لدار الشروق مع مؤلفيها، وإعطاء الأعمال الصادرة عن الدار كل الاهتمام والجهد المطلوب، كما أثنى على العاملين بجناح دار الشروق في المعرض، والتنظيم والعرض الجيد للإصدرات.

«يونس ومريم» هي قصة حب سجلتها الرحلات وأغفلها التاريخ، فأحياها خيال كاتب لا يزال يفتش عن سر السعادة، وعن الهدف من الحياة والموت، وكيف لجريمة أن تفتح باب البهجة؟ وكيف يمكن لغريقيْن أنْ يصيرا توأم روح، فيسبحا باتجاه شط الهوى.

عبر المكان والزمان لا يهدأ يونس؛ من غزة للمحروسة، ومن المحروسة للفيوم، للواحات.. من البحر للصحراء، عبْر جبال شاهدة، وبشر متشابهين.. من الجناية للولاية، ومن العقل للجنون.

الوحيدة هناك والمطلقة هنا، والذئاب في كل مكان وزمان، تُرى ما الذي ينتظر مريم بعد أن أوشكت على النهاية؟ وهل بوسع الجروح أن تطيب؟ رحلة الفتى السحرية؛ حيث اكتشاف أسرار النفس على يد ابن عطاء الله والشاذلي، وقراءة الطالع مع الكواكبي.. وتقرير المصير بالحب، وإعلان العشق بلغة شعرية تمزج بين الدم والأنسجة، بين أريج العود وزيت المسك؛ فيذوب السكر في ماء رسائل عاشقيْن، ويصبح «يونس ومريم» قصيدة يعزفها القدر. حتى إذا انطلقا أتيا مقاما، وما استقر بهما المقام. حينئذ يدرك أو يدركان أن حياة تبدأ عند نهايتها، وأن النهايات بدايات، والأسى باب السعادة، والطلاق نقطة الانطلاق.. فيغنيان: «طوبى لمنْ أحب ما يحب حبيبه».