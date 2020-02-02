بنك قناة السويس يتعاون مع Money Gram الدولية  لتقديم خدمات إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية

أبرم بنك قناة السويس اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Money Gram الدولية»، الرائدة عالميا فى عمليات الدفع عبر P2P وتحويلات الأموال، ومن خلال تلك الشراكة سيتمكن عملاء Money Gram فى جميع أنحاء العالم من إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للعملاء فى مصر؛ حيث سيتمكن بنك قناة السويس من الاتصال بمنصة Money Gram المبتكرة لتقديم خدمات إيداع الحسابات الجديدة لجميع العملاء بشكل سهل وبسيط وسريع.

أوضح محمود شهاب الدين ــ رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك قناة السويس ــ أن الشراكة مع Money Gram الدولية سيعود بالفائدة المتبادلة على كلتا المؤسستين، لاسيما وأن بنك قناة السويس يسعى إلى زيادة حصته من التحويلات المصرية (من والى الخارج)

اضاف بأنه تم توقيع اتفاقية شراكة فيما بين بنك قناة السويس وشركة Money Gram لتقديم جميع خدمات إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية لجميع العملاء بشكل بسيط وسريع.

وتقدم شركة Money Gram خدمات تحويل الأموال من خلال مجموعة واسعة من الحلول الشاملة للأجهزة، بما فى ذلك تطبيق الهواتف الذكية، وإيداع بطاقات الخصم، وقدرات المحفظة الرقمية، من خلال شبكة توزيع فعلية ورقمية فى أكثر من 200 دولة ومنطقة وتمكين أكثر من 65 دولة رقميا. مع قدرتها على تزويد المصريين الذين يعيشون فى الخارج بطريقة سريعة لإرسال الأموال إلى الوطن لعائلاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن بنك قناة السويس تأسس كبنك تجارى عام 1978، طبقا للقانون رقم 43 لعام 1974 وتعديلاته، ويقدم البنك خدماته ومنتجاته المالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على ثلاثة محاور رئيسية وهى الخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية لكل من المؤسسات والأفراد وذلك من خلال انتشاره الجغرافى المتمثل فى عدد 47 فرعا و 77 ماكينة صراف آلى بجمهورية مصر العربية، وشبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع أنحاء العالم.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس 2 مليار جنيه مصرى، موزعا على مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى (المصرف العربى الدولى والمصرف الليبى الخارجي)، وكذلك صندوق العاملين بهيئة قناة السويس وصندوق العاملين بشركة المقاولون العرب، بخلاف مساهمات الأفراد والمؤسسات الأخرى، علما بأن أسهم رأس مال البنك مدرجه ببورصة الأوراق المالية المصرية.