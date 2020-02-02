فرقة فنون أسوان بالطبلة والمزمار على مسرح ثقافة البحيرة

تقدم فرقة اسوان للفنون الشعبيه باقه من أجمل تابلوهاتها الفنيه على مدار يومين بمحافظة البحيره حيث تقدم عروضها الفنيه على مسرح قصر ثقافة وادى النطرون يوم الثلاثاء القادم كما تقدم عرض آخر يوم الاربعاء القادم على مسرح قصر ثقافة دمنهور

ويقول أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى أن الفرقه ستقدم عدد من التابلوهات الفنيه التراثيه الراقصه التى تعبر عن عادات أهل أسوان والنوبه والعبابده والجعافره والصعايده منها ليلة العرس وليلة الحناء والسبوع وغيرها على أنغام موسيقى الدف والطبله والمزمار

يذكر أن الفرقه مثلت مصر فى العديد من المهرجانات المحليه والمحافل الدوليه بقيادة الفنان مدحت محرم مدرب الفرقه

ويعد التراث الأسوانى أغنى تراث فى العالم حيث أنه متعدد البيئات ويستخدم إيقاعات تتجاوب معها أى ثقافه أخرى كالهنديه والاوربيه

جاء هذا ضمن خطة الهيئة العامه لقصور الثقافه برئاسة الدكتور أحمد عواض فى وصول الخدمات الثقافيه للمناطق النائيه والمحرومه وتبادل الثقافات بين مختلف المحافظات