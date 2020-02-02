مع تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين وفشلها في احتواءه، والذي أسفر عن وفاة 259 شخصًا، اكتشفت السلطات الصينية، الآلاف من حالات الإصابة بفيروس H5N1 المسبّب لأنفلونزا الطيور في مدينة شاويانج، بمقاطعة خونان جنوب وسط الصين، الواقعة بالقرب من مدينة ووهان، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا في أواخر الشهر الماضي.

وتسبب الفيروس H5N1 - والذي يمكنه الانتقال إلى البشر- المكتشف في مزرعة للدواجن بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة خونان في وفاة ما لا يقل عن 4500 دجاجة من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة.

بحسب موقع قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، نقلا عن شبكة تلفزيون الصين الدولية، وفق معلومات من وزارة الزراعة الصينية، قامت السلطات بإعدام 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس.

وبحسب لمنظمة الصحة العالمية، تحدث حالات إصابة بفيروس H5N1 من حين لآخر، لكن الفيروس لا يصيب البشر بسهولة، ومن من الصعب نقل العدوى من شخص لآخر،

وتنتقل عدوى H5N1 عن طريق الاتصال المباشر بالطيور الحية أو النافقة، أو البيئات الملوثة بالفيروس، وبحسب المنظمة: "لا يوجد دليل على أن المرض يمكن أن ينتشر للناس من خلال الطعام جيد الطهي، حيث أن الفيروس حساس للحرارة".

وفي العام 2003 ظهر فيروس أنفلونزا الطيور، وتسبب في وفاة حوالي 400 شخص حول العالم.

ونقلت وكالة رويترز، عن وزارة الزراعة الصينية، في 20 يناير الماضي، أنها اكتشفت سلالة H5N6 شديدة العدوى من فيروس انفلونزا الطيور في البجع في منطقة شينجيانج (سنجان) الغربية، وقالت الوزارة أن هذه هي الحالة الثالثة خلال الشهر وأن 13 بجعة لقوا حتفهم في مقاطعة ماناس بالقرب من مدينة تشانغجي التي يسكنها نحو 800 طائر.