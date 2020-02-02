فريق بـ«هندسة الزقازيق» ينتهي من تصميم السيارة الثالثة في «فورميولا» العالمية

انتهى فريق بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من تصميم سيارته الثالثة للمشاركة في مسابقة "فورميولا" العالمية، والتي تقام ‪بإنجلترا خلال يوليو من العام الجاري.

وذكر بيان صادر عن الجامعة اليوم الأحد، أن الفريق يجري حاليًا تصميم وتصنيع وتسويق سيارة سباق ذات مقعد واحد.

من جانبه، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنه تم قبول الفريق بالفعل للمشاركة في المسابقة العالمية لهذا العام، وذلك بعدما انتهوا من صنع سيارتين، موضحا أن الفريق سيبدأ في تصنيع السيارة الثالثة خلال الأيام القليلة المُقبلة بعدما انتهى تصميمها.

من جانبه، قال الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة بالجامعة، إن الفريق شارك من قبل في 3 أحداث دولية، وذلك خلال مسابقات "روسيا 2014"، والتي فاز فيها بالمركز الخامس، و"لندن 2015"، وفاز فيها بالمركز الحادي عشر، بالإضافة إلى 6 مسابقات وطنية داخل مصر، منها "معرض القاهرة للابتكارات" عامي 2016 و2017، حيث فاز بالمركزين الثالث والرابع على التوالي، وفي عام 2018 شارك في مسابقة "بور سعيد الهندسية" والتي فاز فيها بالمركز الثاني.

وأضاف أحمد فاروق عبدالجواد، أستاذ ميكانيكا المواقع والمشرف على الفريق، أنه تم تأسيس الفريق عام 2013، حيث يتكون من قسمين رئيسيين: "Technical" و"Managerial"، ويضم 65 طالبا وطالبة من قسمي الميكانيكا والكهرباء بكلية الهندسة، وكذلك كليتي الآداب والتجارة.